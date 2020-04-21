“Айастани Анрапетутюн”: Повышение конкурентоспособности сферы ради продовольственной безопасности

“Сейчас активный сельскохозяйственный период, и все страны, в том числе и Армения, пытаются увеличить свою продовольственную безопасность, особенно в условиях закрытых границ. В этом контексте первоочередной целью правительства является осуществление соответствующих мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной сферы страны. Цель - на основе собственных ресурсов по возможности поднять планку продовольственной безопасности.

Член парламентской фракции “Мой шаг” Артак Манукян в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” отметил, что перспектива развития нашего сельского хозяйства -стимулирование сельхозкоопераций. Он видит необходимость изменения как законодательной сферы, так и идеологии, потому что довольно часто сельскохозяйственные кооперативы ассоциируются с колхозами, “ в то время как идеология сельхозкооператива - повышение возможностей на основе эффективного менеджмента и повышение конкурентоспособности продукции”. Но есть некоторые проблемы, связанные с Налоговым кодексом. Кроме того, депутат считает крайне важным и логичным создание тепличных кластеров”.

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