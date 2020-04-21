Газета “Айастани Анрапетутюн”: Как развивать сельское хозяйство?

“Мы постоянно говорим, что сельское хозяйство Армении может стать одним из основных столпов современной, процветающей и диверсифицированной экономики. Что мы должны иметь стабильно развивающееся сельское хозяйство. Что от традиционного мелкого производства нужно переходить к современному, технологически оснащенному сельскому хозяйству. Что...что…

Но мы забываем, что в качестве первого шага сельчанину, кроме лопаты, надо дать и технику. Точнее, условия, чтобы он смог приобрести эту технику. И должно быть сделано так, чтобы эти условия были выгодны не только крупным сельскохозяйственникам. По той простой логике, что крупный так или иначе сможет решать свои вопросы…

Сегодня средний уровень исправности наших технических средств составляет около 82%. Но будем иметь в виду, что 90 - 93 процентов техники с 1976 - 1991 гг. СССР, она изношена и физически и морально. Да, мы не отрицаем, в последние годы были предприняты определенные шаги по обновлению сельхозтехники. Но их пока недостаточно.

Что будет сделано для исправления ситуации, какие шаги предпримет Министерство экономики?”.

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