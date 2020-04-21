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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Землепользователей ждут серьезные испытания

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Землепользователей ждут серьезные испытания

“По словам заместителя министра сельского хозяйства Республики Арцах Вилена Аветисяна, по сравнению с прошлым годом посевов озимых культур было засеяно на 7 тысячах гектаров больше, и будет произведен посев весенних культур еще на 21 тысяче гектаров. А это означает, что впервые в республике будет превышен показатель 93 тысяч гектаров. Примечательно и то обстоятельство, что чтобы заинтересовать землепользователей государство безвозмездно предоставляет семена и удобрения, что, несомненно, будет способствовать правильной организации посевного оборота и увеличению производства продуктов растениеводства.

“По моему убеждению, с точки зрения реализации продовольственной программы, что является сверхзадачей для государства, это также  весьма важные компоненты. Наша цель, исходя из требований чрезвычайной ситуации, обратить особое внимание на производство сельхозпродукции, постепенно повысить степень самодостаточности продуктов питания, особенно хлеба”, - отметил В. Арутюнян. Он также добавил, что в 2020 году  землепользователей и всех работников системы ждут серьезные испытания”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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