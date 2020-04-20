Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Глубоко потрясен новостью о чудовищном преступлении в Новой Шотландии, в результате которого погибли 16 невинных людей. Выражаю свои искренние соболезнования Вам и дружественному народу Канады в связи с этим возмутительным актом насилия, который потряс всех канадцев в дни борьбы с пандемией COVID-19.

Прошу передать слова соболезнования семьям погибших и их близким, хочу пожелать им терпения и стойкости духа”.