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Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Канады

Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Канады

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

Глубоко потрясен новостью о чудовищном преступлении в Новой Шотландии, в результате которого погибли 16 невинных людей. Выражаю свои искренние соболезнования Вам и дружественному народу Канады в связи с этим возмутительным актом насилия, который потряс всех канадцев в дни борьбы с пандемией COVID-19.

Прошу передать слова соболезнования семьям погибших и их близким, хочу пожелать им терпения и стойкости духа”.


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БелТА


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