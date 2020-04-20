В контексте антикризисных мер мы придаем важное значение сельскохозяйственной сфере։ премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня состоялось очередное обсуждение антикризисных мероприятий по нейтрализации последствий коронавируса.

Темой обсуждения были текущие программы по поддержке сельского хозяйства и перспективы долгосрочного развития сферы. В совещании приняли участие руководители заинтересованных ведомств, депутаты НС, представители банковской системы, научных и общественных кругов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, обращаясь к присутствующим, премьер-министр Пашинян отметил: “Уважаемые коллеги,

В этом формате мы традиционно обсуждаем наши антикризисные мероприятия, и поскольку в контексте антикризисных действий мы придаем особое значение сельскому хозяйству, то решили встретиться с непосредственно связанными с этим сектором партнерами и понять необходимые шаги, определить проблемы, требующие оперативных решений в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективе. Попробуем сегодня достичь договоренностей и принять решения о наших дальнейших шагах”.

Премьер-министр передал слово министру экономики Тиграну Хачатряну, который коснулся рамок программ государственной поддержки по развитию сельского хозяйства и общего кредитного портфеля отрасли. Затем министр представил разработанные для развития отдельных отраслей предложения, которые включают в себя программы по развитию животноводства, садоводства, племенного скотоводства и других направлений, расширению рамок используемых инструментов и объема поддержки, увеличению кредитных ресурсов и т.д.

Затем была представлена информация о процессе кредитования в рамках утвержденного правительством 3-го мероприятия: получено около 7000 заявок, большинство из которых поступает через онлайн-систему и в основном связаны с микрокредитами фермерских хозяйств - до 1 млн драмов. В течение одной недели кредиты активно предоставляются дистанционным образом через скоринговую систему. Согласно мониторингу, благодаря государственным программам поддержки спрос и интерес к сельскохозяйственным кредитам возросли, и прогнозируется, что в текущем году по сравнению с 2019 годом объем кредитования увеличится.

Затем состоялся заинтересованный обмен мнениями, в ходе которого были обсуждены разработанные предложения и шаги по развитию сельского хозяйства в сложившейся ситуации. Были обсуждены вопросы, связанные с эффективностью сельскохозяйственных кредитов, их целевым использованием для нужд сельского хозяйства, увеличением объема кредитных ресурсов, а также их цепным воздействием - рост производительности, продвижение фермерских хозяйств и др. В контексте долгосрочного развития и эффективности сельского хозяйства был также затронут вопрос укрупнения фермерских хозяйств. По вышеуказанным темам был представлен ряд предложений и замечаний.

В ходе совещания были также затронуты работы по прогнозированию сельскохозяйственного года. Премьер-министру была представлена оперативная информация о спросе на удобрение, воду, дизельное топливо, а также текущих объемах, процессах ценообразования. Было отмечено, что нет недостатка в импортируемых удобрениях, наличествует достаточная партия для удовлетворения спроса. Глава правительства поручил ответственным лицам держать в центре внимания подготовку к сельскохозяйственному году и следить за их надлежащим выполнением.

Подводя итоги совещания, премьер-министр поблагодарил участников за эффективное обсуждение и отметил, что правительство изучит и обсудит представленные предложения и замечания. Коснувшись вопроса о расширении фермерских хозяйств, Никол Пашинян отметил, что этот вопрос является одним из приоритетов повестки правительства в области развития сферы, и предложил создать совместную рабочую группу для обсуждения дальнейших шагов в этом направлении.