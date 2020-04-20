Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 400 человек

В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 400 человек

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 402 человек, вылечились 95. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

Правительство Грузии ввело чрезвычайное положение, всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 . Запрещен выезд и выезд в крупные города страны, в масштабах всей страны до 21 апреля введен запрет на передвижение всех видов легковых автомобилей. Представители грузинских властей сообщают, что страна перешла в фазу внутреннего распространения коронавируса и ожидают в ближайшие 2-3 недели эпидемического пика.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 402, среди них выздоровели - 95, смертельных случаев - четыре, в режиме карантина находятся 4782 человека, под наблюдением 503, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается на сайте.

В понедельник в республике было зафиксировано 399 случаев заражения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации