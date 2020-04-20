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В “Роме” мне больше доверяют: Генрих Мхитарян

В “Роме” мне больше доверяют: Генрих Мхитарян

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян считает, что в отличие от предыдущих клубов, ему больше доверяют в Италии.

«В Италии я получаю удовольствие от футбола, потому что здесь больше сосредоточены на тактике. Просто в “Роме” мне больше доверяют. Этого не было в “МЮ” и “Арсенале”, но я старался и получилось: с Манчестером мы выиграли три трофея - это успех. В “Арсенале” что-то не получилось. С Эмери у нас были разные взгляды на игру. Такое случается. Я продолжил и нашел счастье в другом месте», - как сообщает Арменпресс, цитирует слова Мхитаряна “Великий футбол”.

Говоря о планах на будущее, армянский полузащитник подчеркнул, что все зависит от пандемии.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале этого сезона перешел из “Арсенала” в “Рому” на правах аренды. За этот период армянский футболист стал автором 6 голов и 3 голевых передач.


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