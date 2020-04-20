В Армении на борьбу с коронавирусом собрано около 973 млн драмов

Министерство финансов Республики Армения сообщает, что на открытый 17 марта 2020 года казначейский счет 900005001947 - “Финансовая помощь государству от физических лиц и организаций для предотвращения и преодоления распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)” по состоянию на 18:00 часов, 20 апреля 2020 года, поступило 972 млн 801 тыс 769,5 драмов, общее количество денежных переводов - 3819. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт правительства.