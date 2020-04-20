200 граждан Армении из Краснодара и Ростова-на-Дону вернулись на Родину

200 граждан Республики Армения из городов Краснодар и Ростов-на-Дону Российской Федерации вернулись в Армению. Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница «Единого информационного центра Армении» в Facebook.

«200 граждан Республики Армения прибыли в Ереван 19 и 20 апреля двумя рейсами авиакомпании «Азимут» из Краснодара и Ростова-на-Дону», - говорится в заявлении.

Граждане, возвращающиеся в Армению, будут находиться в режиме обязательного карантина в течение 14 дней.