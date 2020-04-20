Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

200 граждан Армении из Краснодара и Ростова-на-Дону вернулись на Родину

200 граждан Армении из Краснодара и Ростова-на-Дону вернулись на Родину

200 граждан Республики Армения из городов Краснодар и Ростов-на-Дону Российской Федерации вернулись в Армению. Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница «Единого информационного центра Армении» в Facebook.

«200 граждан Республики Армения прибыли в Ереван 19 и 20 апреля двумя рейсами авиакомпании «Азимут» из Краснодара и Ростова-на-Дону», - говорится в заявлении.

Граждане, возвращающиеся в Армению, будут находиться в режиме обязательного карантина в течение 14 дней.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации