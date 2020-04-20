Исполнительный директор Общественного телевидения Армении представила заявление об отставке

Исполнительный директор Общественного телевидения Армении Маргарита Григорян представила заявление об отставке, заявив, что для нее недопустима публикация кадров с премьер-министром Армении перед началом прямого эфира, и она искренне возмущена этим дешевым шагом, нарушающим партнерские и этические принципы. Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Первого канала, в официальном заявлении Маргариты Григорян говорится:

«Уважаемые соотечественники, коллеги и телезрители

Для меня неприемлема публикация кадров с премьер-министром Армении, которые были записаны перед прямым эфиром, и я искренне возмущена этим дешевым шагом, нарушающим партнерские и этические принципы. Я сама подвергалась подобным атакам со стороны средств массовой информации в течение многих лет и понимаю, что означает удар в спину. Я извиняюсь за то, что случилось. В этот важнейший для страны момент, на данном этапе развития Общественного телевидения такой медиавандализм непростителен. Я отвечала за многие публичные мероприятия, праздники и чрезвычайные мероприятия за этот период, разделяла с моими сотрудниками слова благодарности и похвалы. Теперь я разделяю ответственность за произошедшее, представляя свое заявление об увольнении.

За время моего пребывания на посту исполнительного директора в Общественном телевидении произошли беспрецедентные изменения: многократное увеличение собственного контента, постоянное повышение рейтинга, особенно в течение последних двух лет, создание современного цифрового архива, капитальный ремонт и благоустройство территорий, популяризация общественных, образовательных, культурных программ, создание сотен телевизионных фильмов, десятков новых телешоу, сериалов по литературным произведениям. Мы получили много положительных отзывов от государственных и общественных организаций, общественных и политических деятелей.

Главный результат моей работы - наши партнеры в Армении и за ее пределами. В эти дни сотрудники Общественного телевидения доказали, что профессиональные качества, независимо от технических недостатков, являются самыми важными. Я благодарю всех сотрудников Общественной телекомпании, моих коллег за их преданность делу. Я знаю, что здесь остаются люди, которые будут бесперебойно реализовывать программы и цели. За эти семь лет мы вместе реализовали много программ, и я уверена, что буду следить за тем, как мои коллеги продолжают лучшие традиции армянского телевидения и создают новые.

Я благодарю все действующие в Армении средства массовой информации, неправительственные, государственные и международные организации за совместную работу, а также за здоровую критику работы Общественного телевидения. В эти дни я убедилась, что мнения и взгляды настоящих профессионалов телевидения совпадают с моим личным мнением.

Я благодарю моих непосредственных руководителей за их помощь в эти трудные времена. На протяжении всей своей карьеры я подчеркивала важность стабильности, права иметь и озвучивать собственное мнение, предпочитала меньше говорить и больше работать. Этими принципами я буду руководствоваться и впредь в реализации новых проектов в моей новой работе.

Здоровья всем нам, увидимся».