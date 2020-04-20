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Исполнительный директор Общественного телевидения Армении представила заявление об отставке

Исполнительный директор Общественного телевидения Армении представила заявление об отставке

Исполнительный директор Общественного телевидения Армении Маргарита Григорян представила заявление об отставке, заявив, что для нее недопустима публикация кадров с премьер-министром Армении перед началом прямого эфира, и она искренне возмущена этим дешевым шагом, нарушающим партнерские и этические принципы. Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Первого канала, в официальном заявлении Маргариты Григорян говорится:

«Уважаемые соотечественники, коллеги и телезрители

Для меня неприемлема публикация кадров с премьер-министром Армении, которые были записаны перед прямым эфиром, и я искренне возмущена этим дешевым шагом, нарушающим партнерские и этические принципы. Я сама подвергалась подобным атакам со стороны средств массовой информации в течение многих лет и  понимаю, что означает удар в спину. Я извиняюсь за то, что случилось. В этот важнейший для страны момент, на данном этапе развития Общественного телевидения такой медиавандализм непростителен. Я отвечала за многие публичные мероприятия, праздники и чрезвычайные мероприятия за этот период, разделяла с моими сотрудниками слова благодарности и похвалы. Теперь я разделяю ответственность за произошедшее, представляя свое заявление об увольнении.

За время моего пребывания на посту исполнительного директора в Общественном телевидении произошли беспрецедентные изменения: многократное увеличение собственного контента, постоянное повышение рейтинга, особенно в течение последних двух лет, создание современного цифрового архива, капитальный ремонт и благоустройство территорий, популяризация общественных, образовательных, культурных программ, создание сотен телевизионных фильмов, десятков новых телешоу, сериалов по литературным произведениям. Мы получили много положительных отзывов от государственных и общественных организаций, общественных и политических деятелей.

Главный результат моей работы - наши партнеры в Армении и за ее пределами. В эти дни сотрудники Общественного телевидения доказали, что профессиональные качества, независимо от технических недостатков, являются самыми важными. Я благодарю всех сотрудников Общественной телекомпании, моих коллег за их преданность делу. Я знаю, что здесь остаются люди, которые будут бесперебойно реализовывать программы и цели. За эти семь лет мы вместе реализовали много программ, и я уверена, что буду следить за тем, как мои коллеги продолжают лучшие традиции армянского телевидения и создают новые.

Я благодарю все действующие в Армении средства массовой информации, неправительственные, государственные и международные организации за совместную работу, а также за здоровую критику работы Общественного телевидения. В эти дни я убедилась, что мнения и взгляды настоящих профессионалов телевидения совпадают с моим личным мнением.

Я благодарю моих непосредственных руководителей за их помощь в эти трудные времена. На протяжении всей своей карьеры я подчеркивала важность стабильности, права иметь и озвучивать собственное мнение, предпочитала меньше говорить и больше работать. Этими принципами я буду руководствоваться и впредь в реализации новых проектов в моей новой работе.

Здоровья всем нам, увидимся».


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