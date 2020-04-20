В Узбекистане число заразившихся COVID-19 превысило 1,6 тысячи человек

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 22 человека и достигло 1,604 тысячи. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Ранее в понедельник число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1582, пять пациентов скончались, 261 выздоровел. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.

"По состоянию на 20 апреля 2020 года 18.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1604", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье было зафиксировано 75 новых случаев инфицирования COVID-19.