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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-04-20

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-04-20

ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 апреля, курс доллара США сократился на 1.44 драмa и составил 482.52 драм. Курс евро вырос на 1.44 драмa и составил 524.89 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 6.49 драм. Курс британского фунта вырос на 0.82 драмa и составил 601.80 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 653.29 драмa и составила 26257.17 драм. Цена серебра сократилась на 5.99 драмa и составила 235.18 драм. Цена платины сократилась на 191.71 драмa и составила 12100.43 драм.


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