Азиатские индексы - 20-04-20

ТОКИО, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.15% и составил 19669.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.70% и составил 1432.41 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.50% и составил 2852.55 пункта, а HANG SENG снизился на 0.21% и составил 24330.02 пункта.