В Армении коронавирусом заразились 10 сотрудников полиции, 5 из них уже выздоровели

В Республике Армения коронавирусом заразились 10, самоизолированы 124 и изолированы 30 полицейских. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника полиции Армении Айк Мгрян.

«На сегодняшний день 124 полицейских самоизолированы в Армении, 30 изолированы. В результате тестов около 20 человек не обнаружен коронавирус. У 10 сотрудников полиции диагностирован коронавирус, 5 из них уже выздоровели», - сказал он.