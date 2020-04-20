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В Армении коронавирусом заразились 10 сотрудников полиции, 5 из них уже выздоровели

В Армении коронавирусом заразились 10 сотрудников полиции, 5 из них уже выздоровели

В Республике Армения коронавирусом заразились 10, самоизолированы 124 и изолированы 30 полицейских. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника полиции Армении Айк Мгрян.

«На сегодняшний день 124 полицейских самоизолированы в Армении, 30 изолированы. В результате тестов около 20 человек не обнаружен коронавирус. У 10 сотрудников полиции диагностирован коронавирус, 5 из них уже выздоровели», - сказал он.


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БелТА


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