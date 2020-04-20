В связи с нарушениями режима ЧП в Армении составлено 10 тыс 377 административных протоколов

В связи с нарушениями правил правового режима чрезвычайного положения в Армении было составлено 10 тыс 377 протоколов об административных правонарушениях, 82 из которых касаются нарушений правил ограничения финансово-экономической деятельности. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника полиции Армении Айк Мгрян.

«10 тыс 269 протоколов было составлено за нарушение правил свободного передвижения, а 26 - за нарушение правил самоизоляции или изоляции. Из 10 тыс 377 протоколов в общей сложности по 6706 делам принято решение о назначении административного штрафа. В 35 случаях административное производство было прекращено, в 3636 случаях делопроизводство все еще продолжается», - сказал Мгрян.

По его словам, в период чрезвычайного положения сотрудники полиции Армении установили контроль над 2348 самоизолированными лицами с целью ограничения их контактов и передвижения.