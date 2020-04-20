COVID-19. Иран обошел Китай по количеству зараженных: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 2 млн 423 тыс 634. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 166 тыс. Число выздоровевших - 636 тыс 187 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 764 тыс 265 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 40 тыс 565 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 200 тыс 210. Число смертности в Испании составляет 20 тыс 852 человек.

В Италии число инфицированных - 178 тыс 972 человек, число летальных исходов - 23 тыс 660. Во Франции - 152 тыс 894 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 19 тыс 718. В Германии – 145 тыс 743 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 4 тыс 642.

Показатель заражения в Великобритании выше, чем в Китае - 120 тыс 067 инфицированных, число летальных исходов - 16 тыс 060. Турция и Иран также обошли Китай по количеству зараженных. В Турции количество зараженных достигло 86 тыс 306, число летальных исходов - более 2 тыс. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 83 тыс 306 человек. Общее число летальных исходов составляет 5 209 человек.

В Китае - 82 тыс 747. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 4 тыс 632 человека. За Китаем следует Россия, где общее количество зараженных достигло 47 тыс 121. За день выявлено более 4 тыс новых случаев заражения. Число летальных исходов - 405.

Число подтвержденных случаев в Бельгии - 39 тыс 983, смертей - 5 828. В Бразилии 39 тыс 144 случаев заражения, в Канаде - 33 тыс 405, в Нидерландах - 33 тыс 405.

В Грузии зарегистрировано 399 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов - 4.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 6 тыс 781 человек, здесь зарегистрирован 41 случай смерти. В Катаре коронавирусом заразились 6 тыс 015 человек, смертность - 9 случаев. В Египте число инфицированных достигло 3 144, скончались 239 человека. Число инфицированных в Ираке - 1 539, смертность - 82. В Кувейте зарегистрировано 8 летальных случаев, 1 995 случаев заражения. В Сирии 39 случая заражения и 3 летальных исхода.

Берлин готов оплатить расходы по лечению в ФРГ иностранных пациентов с COVID-19

Правительство ФРГ выразило готовность оплатить расходы на лечение в Германии тяжелобольных иностранных пациентов с COVID-19. Проект соответствующего решения поступил в распоряжение агентства dpa в понедельник, 20 апреля. Как заявил накануне заседания кризисного штаба правительства ФРГ министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn), "речь идет исключительно о чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, когда соседним странам не хватает для лечения собственных мощностей"

На сегодняшний день в немецких клиниках проходят лечение более 200 тяжелобольных пациентов из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. По словам Шпана, Германия в состоянии и готова при необходимости расширить эту помощь своим европейским соседям. По расчетам министерства, расходы федерального бюджета на эти цели могут составить до 20 млн евро.

Коронавирус не помеха: на улицы Тель-Авива вышли тысячи протестующих.

Тысячи граждан Израиля вышли на улицы Тель-Авива, чтобы высказать недовольство работай премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом 20 апреля сообщает Al Jazeera.

Ввиду того, что в стране введены ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, граждане соблюдали социальную дистанцию, использовали марлевые повязки.

Недовольные размахивали черными флагами, требуя торжества демократии, среди надписей на транспарантах были обвинения в адрес главы израильского правительства в коррупции.

Напомним, Биньямин Нетаньяху обвиняется в трех эпизодах коррупции, однако судебный процесс продолжается долгие месяцы, что не мешает премьер-министру страны исполнять свои служебные обязанности.

Меркель предостерегает от поспешного снятия локдауна

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) подвергла резкой критике "вакханалию дискуссий" по поводу последующего ослабления карантинных мер в Германии. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщило агентство dpa со ссылкой на одного из участников совещания канцлера с президиумом партии Христианско-демократический союз. По словам главы немецкого правительства, дальнейшие ослабления несут риск возникновения второй волны эпидемии в Германии.

Меркель выразила обеспокоенность, что успехи в борьбе с развитием коронавирусной инфекции в ФРГ могут быть утеряны, если все меньше количество людей станет придерживаться мер по ограничению социальных контактов. Дискуссии по поводу ослабления локдауна бесполезны, четко дала понять канцлер.

Она напомнила, что следующее обсуждение постепенного снятия карантина с участием канцлера и глав правительств федеральных земель намечено на 30 апреля. Однако, подчеркнула Меркель, важно посмотреть, как будут развиваться события неделей позднее. О том, как развивается ситуация в экономике Германии, и что произойдет с возвращением к учебе школьников можно будет судить не ранее 8 - 9 мая, подчеркнула глава правительства ФРГ.

В Италии оштрафовали священника за проведение мессы

Священник в итальянском городе Галлиняно в провинции Кремоны оштрафован карабинерами за проведение мессы в память о скончавшихся от коронавируса COVID-19.

Дон Лино Виола провел службу перед 13 верующими, собравшимися в воскресенье утром в небольшой местной базилике. Слух о мессе распространился, и к месту прибыл патруль карабинеров, которые посчитали ее массовым мероприятием, проведение которых запрещено во времена карантина.

На распространившейся в СМИ видеозаписи один из карабинера поднимается к алтарю, пытаясь прервать службу. На его замечания дон Виола говорит, что занят и ответит ему после мессы, после чего она продолжилась.

По сообщению газеты Messaggero, священнику выписан штраф в 280 евро. Платить его он пока не собирается: свою позицию он объясняет тем, что государственный запрет касается массовых мероприятий, а не церковных служб. По его словам, пришедшие на мессу верующие находились друг от друга на достаточном расстоянии, в масках и перчатках. Штраф карабинеров дон Виола собирается оспорить, а действия карабинеров он сравнил с Советским Союзом.

Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год

Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год. Об этом он заявил в воскресенье в интервью пражской радиостанции "Частота-1".

Земан считает, что в случае полного снятия ограничений на въезд и выезд из республики есть опасность, что в нее снова проникнет коронавирус.

Между тем министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что правительство планирует в понедельник рассмотреть вопрос об открытии национальных границ для чешских предпринимателей, направляющихся на переговоры к зарубежным партнерам. Затем ограничения на свободный выезд и въезд в страну, по его словам, предполагается снимать постепенно. На первом этапе наиболее вероятна их отмена со Словакией и Австрией.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта введен общенациональный карантин. Въезд иностранцам запрещен. Жители страны могут покидать ее лишь в неотложных ситуациях, к которым не относится туризм. После возвращения им предписан двухнедельный карантин.

В Таиланде трое суток подряд не было смертей пациентов с коронавирусом

В Таиланде третьи сутки подряд не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции, новых заболевших в стране 27, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 792 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по прежнему составляет 47 человек, полностью выздоровевших – 1 995 человек, это уже почти две тысячи", - сказал он.

"Большое количество выздоровевших означает еще и освобождение большого количества больничных коек и медицинского оборудования", - отметил пресс-секретарь центра по борьбе с эпидемией.

Большинство новых пациентов относятся к уже известным кластерам заражения, сообщил он.

В Бангкоке, который все еще остается главным центром распространения инфекции, динамика распространения эпидемии в последние дни изменилась, заражений становится меньше с каждым днем, сказал Висануйотхин.

"Общее снижение заметно и в провинциях. Сейчас в Таиланде есть провинции, в которых ни одного заражения не фиксировалось в последние 28 дней, таких провинций 9", - сообщил он.

Во Франции выявлено более 800 тыс. нарушений режима изоляции

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что полиция провела «13,5 миллионов проверок» с момента введения режима изоляции для борьбы с эпидемией COVID-19, и выявила «более 800 000 нарушений», сообщает Le Figaro.

«Благодаря контролю, уважение к мерам изоляции было в целом очень удовлетворительным», — заявил премьер-министр в ходе пресс-конференции, отметив «огромное сокращение числа поездок» во Франции.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал граждан страны, постоянно проживающих за границей, остаться «там, где они проживают».