В Армении возбужденных по факту нарушения режима ЧП уголовных дел нет

Во время чрезвычайного положения полиция не возбудила уголовных дел по фактам нарушения правил изоляции или самоизоляции или других ограничений прав на свободное передвижение. Об этом сообщили в отдел по связям с общественностью и информации полиции Армении в ответ на письменный запрос Арменпресс.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что до сих пор нет возбужденных по статье 277.1 Уголовного кодекса Армении (нарушение правил изоляции или самоизоляции или других ограничений права на свободное передвижение во время чрезвычайного положения) уголовных дел. Следовательно, нет подвергнутых уголовной ответственности лиц», - говорится в ответе на запрос.

24 марта вступил в силу закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения», согласно которому предусмотрена уголовная ответственность за нарушение пра режима изоляции и самоизоляции.

Согласно Уголовному кодексу, за такие нарушения предусмотрены минимум 1 месяц содержания под стражей, максимум 5 лет лишения свободы, если человек заражает других коронавирусом. Минимальный штраф за нарушение требования об изоляции составляет 100 тыс драмов, максимальный - 1 млн драмов.

Карен Хачатрян