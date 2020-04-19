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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Число активных случаев коронавируса в Армении за день уменьшилось на 75

Армения на данный момент может обслуживать 1 700 пациентов с коронавирусной болезнью

Около 4 900 человек, прошедших онлайн-тест Covid-19 Armenia, оказались в красной зоне

В Армении у зараженной коронавирусом матери родился ребенок

 

 

Обращение премьер-министра Никола Пашиняна к народу

 

 

Правительство Армении приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения еще на 30 дней

Ограничения на СМИ в условиях чрезвычайного положения отменены

Правительство утвердило 11-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса

Правительство расширяет круг бенефициаров, получающих компенсацию за расходы на газ и электроэнергию

Утверждена 13-я программа по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса

$280 млн, предоставленные МВФ Армении, будут направлены на смягчение последствий пандемии COVID-19

 

 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Арцахе достигло 7

Бако Саакян объявил в  Арцахе  чрезвычайную ситуацию

 

 

В Армении будут производиться аппараты искусственной вентиляции легких

Армянские ученые разработали более доступный дезинфектор “Биоксил-2”

Из Китая в Армению прибыла очередная партия средств медицинского назначения и оборудования

Группа иранских ученых создала тест, подтверждающий ранее перенесеное коронавирусное заболевание

ВОЗ сравнила опасность COVID-19 и свиного гриппа. РИА Новости

 

 

Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения

 

 

Араик Арутюнян избран президентом Арцаха с 88% голосов: ЦИК представил предварительные результаты

Араик Арутюнян представил принципы кадровой политики в Арцахе

Никол Пашинян направил поздравительное послание новоизбранному президенту Арцаха

 

 

Китай продолжит содействовать стабильности и развитию региона: пресс-секретарь МИД Китая

 

 

Армяне Нидерландов приветствуют решение суда против турецко-азербайджанской агрессии

 

 

24 апреля в 12.00 зазвучат колокола всех церквей, будет отслужена Святая Литургия

 

 

Борьба за признание Геноцида армян никогда не прекратится: глава МИД Армении

 

 

Потенциал экономического роста Армении довольно высок: Moody's

 

 

В ЕАЭС призвали сохранить свободу передвижения товаров на фоне COVID-19. РИА Новости

 

 

Парламент Армении ратифицировал протокол о защите конфиденциальной информации в рамках ЕАЭС

Парламент Армении ратифицировал кредитное соглашение между Арменией и МБРР

Парламент Армении ратифицировал соглашение о трансграничной перевозке опасных отходов через ЕАЭС

 

 

Публичные призывы к насилию и пропаганда насилия будут криминализированы

Руководители всех общин и их заместители должны представить декларации

Парламент Армении принял законопроект о конфискации имущества незаконного происхождения

Семейный капитал будет выдаваться семье сразу

Информация о владельцах ГЭС, ТЭС станет прозрачной

Продажа одноразовых полиэтиленовых пакетов будет запрещена с 2022 года

Поступления от отчуждения земель полностью будут направляться в бюджеты общин

Репатрианты получат таможенные льготы

 

 

Мартын Галстян избран председателем Центрального банка Армении

 

 

Я убедился, что решение принять участие в заседании комиссии было правильным: Серж Саргсян

Серж Саргсян допрошен в СНБ в качестве свидетеля

 

 

Какие недостатки обнаружило агентство ЕС в работе гражданской авиации Армении: разъясняет Т. Ревазян

 

 

Воскресение Христово - это дар вечности всем нам. Послание Его Святейшества

 

 

Президент Израиля поздравил армянского патриарха Иерусалима с Пасхой

 

 

Путин отложил проведение парада Победы в Москве

 

 

Представитель Армении впервые в жюри биеннале художественной печати


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