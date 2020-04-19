«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Число активных случаев коронавируса в Армении за день уменьшилось на 75
Армения на данный момент может обслуживать 1 700 пациентов с коронавирусной болезнью
Около 4 900 человек, прошедших онлайн-тест Covid-19 Armenia, оказались в красной зоне
В Армении у зараженной коронавирусом матери родился ребенок
Обращение премьер-министра Никола Пашиняна к народу
Правительство Армении приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения еще на 30 дней
Ограничения на СМИ в условиях чрезвычайного положения отменены
Правительство утвердило 11-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса
Правительство расширяет круг бенефициаров, получающих компенсацию за расходы на газ и электроэнергию
Утверждена 13-я программа по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса
$280 млн, предоставленные МВФ Армении, будут направлены на смягчение последствий пандемии COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Арцахе достигло 7
Бако Саакян объявил в Арцахе чрезвычайную ситуацию
В Армении будут производиться аппараты искусственной вентиляции легких
Армянские ученые разработали более доступный дезинфектор “Биоксил-2”
Из Китая в Армению прибыла очередная партия средств медицинского назначения и оборудования
Группа иранских ученых создала тест, подтверждающий ранее перенесеное коронавирусное заболевание
ВОЗ сравнила опасность COVID-19 и свиного гриппа. РИА Новости
Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения
Араик Арутюнян избран президентом Арцаха с 88% голосов: ЦИК представил предварительные результаты
Араик Арутюнян представил принципы кадровой политики в Арцахе
Никол Пашинян направил поздравительное послание новоизбранному президенту Арцаха
Китай продолжит содействовать стабильности и развитию региона: пресс-секретарь МИД Китая
Армяне Нидерландов приветствуют решение суда против турецко-азербайджанской агрессии
24 апреля в 12.00 зазвучат колокола всех церквей, будет отслужена Святая Литургия
Борьба за признание Геноцида армян никогда не прекратится: глава МИД Армении
Потенциал экономического роста Армении довольно высок: Moody's
В ЕАЭС призвали сохранить свободу передвижения товаров на фоне COVID-19. РИА Новости
Парламент Армении ратифицировал протокол о защите конфиденциальной информации в рамках ЕАЭС
Парламент Армении ратифицировал кредитное соглашение между Арменией и МБРР
Парламент Армении ратифицировал соглашение о трансграничной перевозке опасных отходов через ЕАЭС
Публичные призывы к насилию и пропаганда насилия будут криминализированы
Руководители всех общин и их заместители должны представить декларации
Парламент Армении принял законопроект о конфискации имущества незаконного происхождения
Семейный капитал будет выдаваться семье сразу
Информация о владельцах ГЭС, ТЭС станет прозрачной
Продажа одноразовых полиэтиленовых пакетов будет запрещена с 2022 года
Поступления от отчуждения земель полностью будут направляться в бюджеты общин
Репатрианты получат таможенные льготы
Мартын Галстян избран председателем Центрального банка Армении
Я убедился, что решение принять участие в заседании комиссии было правильным: Серж Саргсян
Серж Саргсян допрошен в СНБ в качестве свидетеля
Какие недостатки обнаружило агентство ЕС в работе гражданской авиации Армении: разъясняет Т. Ревазян
Воскресение Христово - это дар вечности всем нам. Послание Его Святейшества
Президент Израиля поздравил армянского патриарха Иерусалима с Пасхой
Путин отложил проведение парада Победы в Москве
Представитель Армении впервые в жюри биеннале художественной печати
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