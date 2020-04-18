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У 28 протестированых граждан Арцаха коронавирус не подтвержден

У 28 протестированых граждан Арцаха коронавирус не подтвержден

В Арцахе выборочно у  28 граждан была проведен тест  на новый коронавирус и отправлен  в Республику Армения. В результате анализа наличие коронавирусной инфекции не было подтверждено. 

Об этом  Арменпресс  стало известно  со страницы информационного штаба Арцаха в Facebook. 

«Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что сегодня были взяты  образцы у 28 граждан и отправлены в Армению для теста на новый коронавирус. В результате исследования результаты всех 28 граждан оказались  отрицательными, то есть не было подтверждено наличие коронавирусной инфекции», - сказали в штабе.

В настоящее время в Арцахе зарегистрировано 7 случаев коронавирусной инфекции. 2 человека излечились. Граждан призывают брать информацию из  официальных новостей, чтобы избежать ложных и непроверенных новостей.


Анна Григорян


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БелТА


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