У 28 протестированых граждан Арцаха коронавирус не подтвержден

В Арцахе выборочно у 28 граждан была проведен тест на новый коронавирус и отправлен в Республику Армения. В результате анализа наличие коронавирусной инфекции не было подтверждено.

Об этом Арменпресс стало известно со страницы информационного штаба Арцаха в Facebook.

«Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что сегодня были взяты образцы у 28 граждан и отправлены в Армению для теста на новый коронавирус. В результате исследования результаты всех 28 граждан оказались отрицательными, то есть не было подтверждено наличие коронавирусной инфекции», - сказали в штабе.

В настоящее время в Арцахе зарегистрировано 7 случаев коронавирусной инфекции. 2 человека излечились. Граждан призывают брать информацию из официальных новостей, чтобы избежать ложных и непроверенных новостей.

Анна Григорян