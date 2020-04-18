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Продолжая играть без болельщиков, Barcelona потеряет € 20 млн

Продолжая играть без болельщиков, Barcelona потеряет € 20 млн

Каталонская Barcelona  потеряет около 20 миллионов евро, если чемпионат Испании по футболу продолжится без зрителей.

Как  передает Арменпресс,  об этом   пишет Marca. 

По данным газеты,  «гранатово-синие» будут проигрывать 3,3 миллиона евро в каждом матче, проводимом на стадионе «Ноу Камп», только за счет продажи билетов.

Общие финансовые потери клуба составят около 20-25 миллионов евро.

Чемпионат Испании по футболу был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. 

Ранее сообщалось, что испанская футбольная ассоциация и руководство La Liga рассматривают три варианта продолжения чемпионата. Если в ближайшем будущем ситуация в мире изменится позитивно, чемпионат может возобновиться в середине мая и завершиться в июле. Второй вариант - продолжить чемпионат летом и завершить его в августе-сентябре. И третий вариант считается самым экстремальным - чемпионат можно возобновить только в сентябре.

 

 

Подготовила Варвара Айрапетян


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