На Украине число заболевших COVID-19 медиков приблизилось к тысяче. РИА Новости

Число заболевших коронавирусом медиков на Украине возросло до 978 человек. Такие цифры привел министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По последним данным минздрава, на Украине зафиксированы 5106 случаев инфицирования COVID-19, 133 из которых стали летальными, 275 пациентов выздоровели.

"В общем, за все время пандемии на Украине заболели 332 ребенка и 978 медицинских работников", - заявил Степанов на брифинге в Киеве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2,1 миллиона случаев заражения, почти 140 тысяч человек скончались.