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В Госкомдастре опровергают распространяемые в СМИ слухи о заработанных через других лиц суммах

В Госкомдастре опровергают распространяемые в СМИ слухи о заработанных через других лиц суммах

Арман Петросян, заместитель главы Госкомкадастра РА, опровергает распространяемые  в СМИ слухи о том, что через сотрудника юридической фирмы, работающей в непосредственной близости от офиса обслуживания ''Кентрон'',  зарабатываются деньги.

В беседе с Арменпресс Петросян заверил, что распространяемая в СМИ информация не имеет ничего общего с их структурой.

«Я знаком с публикацией в прессе, но эта информация относится к Кадастровому комитету лишь постольку, поскольку она относится к частной компании, которая работает в непосредственной близости от   бюро обслуживания Кадастрового комитета ''Кентрон''», - сказал Петросян.

Он подчеркнул, что, согласно решению Коменданта, в объявленном в стране чрезвычайном положении - в целях предотвращения распространения нового типа коронавируса,  некоторые сервисные подразделения Кадастрового комитета, в том числе сервисный центр «Кентрон», не работают. 

«Сервисный центр «Кентрон» Кадастрового комитета осуществляет свою деятельность в районе, арендуемом частной организацией. В том же районе  арендовали помещения и другие частные предприятия, в том числе юридическая фирма, а Кадастровый комитет не несет ответственности за их деятельность», - сказал Петросян.

Заместитель главы кадастрового комитета сообщил, что их структура предоставила всем заявителям возможность подать заявку любого типа через онлайн-платформу e-cadastre.am. Арман Петросян подчеркнул, что гражданам не нужно пользоваться услугами, предоставляемыми частными организациями, при подаче заявления в кадастровый комитет.

 

Лилит Демурян


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