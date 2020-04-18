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Имевшие место нарушения не оказали существенного влияния на результаты выборов — ЗПЧ Арцаха 1

Имевшие место нарушения не оказали существенного влияния на результаты выборов — ЗПЧ Арцаха 1

Нарушения, зафиксированные в день президентских выборов в Арцахе, не оказали существенного влияния на результаты. Подавляющее большинство проблем носили технический и организационный характер.

В условиях пандемической ситуации корреспондент Арменпресс говорил с арцахским ЗПЧ Артаком Бегларяном о работе Омбудсмена, о предстоящих президентских выборах в Арцахе, о новых отчетах и предстоящих программах.

 

Подробности в видео.

 

По предварительным результатам второго тура президентских выборов в Республике Арцах, состоявшегося 14 апреля, Араик Арутюнян был избран президентом с 88% голосов. Другой кандидат в президенты Масис Маилян получил 12% голосов.

 

Карен Хачатрян


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БелТА


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