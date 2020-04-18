Имевшие место нарушения не оказали существенного влияния на результаты выборов — ЗПЧ Арцаха 1
Нарушения, зафиксированные в день президентских выборов в Арцахе, не оказали существенного влияния на результаты. Подавляющее большинство проблем носили технический и организационный характер.
В условиях пандемической ситуации корреспондент Арменпресс говорил с арцахским ЗПЧ Артаком Бегларяном о работе Омбудсмена, о предстоящих президентских выборах в Арцахе, о новых отчетах и предстоящих программах.
Подробности в видео.
По предварительным результатам второго тура президентских выборов в Республике Арцах, состоявшегося 14 апреля, Араик Арутюнян был избран президентом с 88% голосов. Другой кандидат в президенты Масис Маилян получил 12% голосов.
Карен Хачатрян
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