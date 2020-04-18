Стержнем в реформах полиции будет создание МВД и Патрульной службы

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого был обсужден проект стратегии реформ полиции.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министру были подробно представлены запланированные в рамках реформ на 2020-2022 гг. мероприятия. Реформы будут нацелены на создание министерства внутренних дел и патрульной службы. Стратегией предлагаются следующие приоритетные направления реформ: структурные изменения в полицейской системе и уточнение функций, создание патрульной службы и центра оперативного управления, повышение эффективности предварительного расследования, охрана общественного порядка, переосмысление общинной полиции, повышение привлекательности службы в полиции, подготовка кадров и профессиональное развитие, улучшение защиты прав человека, обеспечение прозрачности и общественной отчетности.

В этой связи были затронуты запланированные работы и мероприятия по реализации вышеупомянутых приоритетов и последовательность действий.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность осуществления реформ в полицейской системе и формирования нового имиджа сотрудника полиции. “Необходимо сделать службу в полиции более привлекательной и обеспечить систему высокопрофессиональными кадрами”, - сказал глава правительства, подчеркнув также необходимость обеспечения социальных гарантий.

Коснувшись контроля дорожного движения, Никол Пашинян подчеркнул, что политика должна состоять не в том, чтобы штрафовать граждан, а в том, чтобы принимать меры для предотвращения правонарушений. “Эта наша программа очень важна, и я не вижу никаких препятствий для ее реализации в установленные сроки”, - отметил премьер-министр и дал конкретные поручения лицам, ответственным за реализацию стратегии.

Стратегией предусматривается, что патрульная служба начнет уже действовать в первом квартале 2021 года.