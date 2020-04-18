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Сурен Папикян ознакомился с ходом строительства Вединского водохранилища

Сурен Папикян ознакомился с ходом строительства Вединского водохранилища

18 апреля министр территориального управления и развития  Армении Сурен Папикян посетил строительную площадку водохранилища в Веди.

Как  передает Арменпресс, министр ознакомился с уже проведенными работами в направлении развития инфраструктуры водной системы и существующими проблемами в этой сфере.

«Это важное событие для  независимой Армении, потому что это первое водохранилище, строящееся в постсоветский период. Идет активное строительство, несмотря на чрезвычайную ситуацию. Теперь мы проводим  еще один мониторинг, чтобы понять ход строительства и достигнутый нами прогресс», - сказал Папикян в прямом эфире в Facebook. 

Он обсудил ряд вопросов, связанных со строительством водохранилища,  и с другими должностными лицами на местах.

Министру доложили, что срок завершения строительства водохранилища будет немного отложен.

Строительство водохранилища планировалось завершить в 2021 году. За пределами ирригационной зоны вода будет пополняться за счет разлива рек Веди и Хосров. Министру также сообщили, что в ближайшее время будет испытана водная транспортная система длиной около 11 км, путем  которой планируется хранить там речную воду после строительства водохранилища.


Карен Хачатрян

 


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