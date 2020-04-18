В МВД Украины пригрозили вывести на улицы спецназ. REGNUM

Если во время Пасхи люди будут массово нарушать карантинные ограничения, полиция задействует силы специального назначения. Об этом заявил советник министра внутренних дел страны Юрий Тандит 17 апреля в эфире телеканала «Громадське».

Он рассказал, что наибольшее число нарушений ожидается в западных областях Украины. Именно там наибольшее число людей могут пытаться попасть на пасхальные богослужения.

«Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения», — подчеркнул Тандит.

Он рассказал, что на данный момент соблюдение карантина контролирует около 30 тыс. полицейских.

Ранее издание Strana.ua сообщало, что жители Западной Украины массово возвращаются из-за границы, чтобы отпраздновать Пасху.