Время в Ереване: 11:07:36,   18 Апрель

В МВД Украины пригрозили вывести на улицы спецназ. REGNUM

В МВД Украины пригрозили вывести на улицы спецназ. REGNUM

Если во время Пасхи люди будут массово нарушать карантинные ограничения, полиция задействует силы специального назначения. Об этом заявил советник министра внутренних дел страны Юрий Тандит 17 апреля в эфире телеканала «Громадське».

Он рассказал, что наибольшее число нарушений ожидается в западных областях Украины. Именно там наибольшее число людей могут пытаться попасть на пасхальные богослужения.

«Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения», — подчеркнул Тандит.

Он рассказал, что на данный момент соблюдение карантина контролирует около 30 тыс. полицейских.

Ранее издание Strana.ua сообщало, что жители Западной Украины массово возвращаются из-за границы, чтобы отпраздновать Пасху.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации