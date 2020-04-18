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Посол Тоганян призвал находящихся в а/п Домодедово 262 граждан РА переехать в гостиницы

Посол Тоганян призвал находящихся в а/п Домодедово 262 граждан РА переехать в гостиницы

Посол Армении в России Вардан Тоганян в очередной раз связался с гражданами Армении в аэропорту Домодедово по видеосвязи

Как  передает Арменпресс,  посольство Армении в России выступило с заявлением по этому поводу.

Тоганян призвал уточнить приоритеты зарегистрированных граждан в списке 262 лиц, представленном в посольство.

Посол призвал граждан не оставаться в районе аэропорта и принять предложение переехать в гостевые дома, сообщив, что в ближайшие 4 дня вылет из Москвы в Ереван не запланирован.


Карен Хачатрян


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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