Посол Тоганян призвал находящихся в а/п Домодедово 262 граждан РА переехать в гостиницы
14:50, 18 Апрель, 2020
Посол Армении в России Вардан Тоганян в очередной раз связался с гражданами Армении в аэропорту Домодедово по видеосвязи
Как передает Арменпресс, посольство Армении в России выступило с заявлением по этому поводу.
Тоганян призвал уточнить приоритеты зарегистрированных граждан в списке 262 лиц, представленном в посольство.
Посол призвал граждан не оставаться в районе аэропорта и принять предложение переехать в гостевые дома, сообщив, что в ближайшие 4 дня вылет из Москвы в Ереван не запланирован.
Карен Хачатрян
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