Посол Тоганян призвал находящихся в а/п Домодедово 262 граждан РА переехать в гостиницы

Посол Армении в России Вардан Тоганян в очередной раз связался с гражданами Армении в аэропорту Домодедово по видеосвязи

Как передает Арменпресс, посольство Армении в России выступило с заявлением по этому поводу.

Тоганян призвал уточнить приоритеты зарегистрированных граждан в списке 262 лиц, представленном в посольство.

Посол призвал граждан не оставаться в районе аэропорта и принять предложение переехать в гостевые дома, сообщив, что в ближайшие 4 дня вылет из Москвы в Ереван не запланирован.

Карен Хачатрян