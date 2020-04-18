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Manchester United не намерен приобрести трансфер Гарри Кейна

Manchester United не намерен приобрести трансфер Гарри Кейна

Английский Manchester United  не планирует приобрести трансфер   Tottenham нападающего сборной Англии Гарри Кейна.

Как  передает Арменпресс, об этом пишет Sky Sports.

Манчестер Юнайтед  не захотел покупать трансфер Кейна на сумму, требуемую Tottenham. 

«Красные дьяволы» не хотят приобретать также  трансфер колумбийского нападающего «Реал» Хамеса Родригеса. 

Ранее, говоря о своем будущем в клубе, Гарри Кейн подчеркнул, что Tottenham  не прогрессирует и движется в неправильном направлении. Он не исключил возможности выхода из клуба. Гарри Кейн   в Tottenham с 2011 года. Его контракт с Tottenham действует до 2024 года.


Подготовила  Варвара Айрапетян


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