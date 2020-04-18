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Айк и Эльза Дидизяны пожертвовали Святому Престолу $100 тысяч в помощь нуждающимся

Айк и Эльза Дидизяны пожертвовали Святому Престолу $100 тысяч в помощь нуждающимся

$100 тысяч  были пожертвованы Первопрестольному Святому Эчмиадзину национальными благотворителями Айком и Эльзой Дидизянами.  

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщили из информационной системы Первопрестольного Эчмиадзина.

«Национальные благотворители, господин и госпожа Айк и Эльза Дидизяны, пожертвовали 100 000 долларов Первопрестольному Святому Эчмиадзину для поддержки нуждающихся армян в этих трудных условиях пандемии, которые будут переданы нуждающимся  епархиальными лидерами и социальными центрами епархий», - говорится в сообщении.  


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