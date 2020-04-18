Айк и Эльза Дидизяны пожертвовали Святому Престолу $100 тысяч в помощь нуждающимся
14:44, 18 Апрель, 2020
$100 тысяч были пожертвованы Первопрестольному Святому Эчмиадзину национальными благотворителями Айком и Эльзой Дидизянами.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили из информационной системы Первопрестольного Эчмиадзина.
«Национальные благотворители, господин и госпожа Айк и Эльза Дидизяны, пожертвовали 100 000 долларов Первопрестольному Святому Эчмиадзину для поддержки нуждающихся армян в этих трудных условиях пандемии, которые будут переданы нуждающимся епархиальными лидерами и социальными центрами епархий», - говорится в сообщении.
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