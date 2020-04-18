В большинстве областей РА в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы

Во второй половине дня 18 апреля в Республике Армения осадков не ожидается, в большинстве регионов 19-23 апреля ожидаются дожди и грозы, в некоторых местах возможен град.

Ветер юго-западный, 3-8 м / с, во время грозы возможно усиление порывов ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха 22-23 апреля понизится на 5-7 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, во второй половине дня 18 апреля в Ереване осадков не ожидается, 19-23 апреля ожидаются дожди, во время грозы ветер усилится до 15-17 м/с.

Анна Григорян