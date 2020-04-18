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В здании парламента Армении проведены дезинфекционные работы

В здании парламента Армении проведены дезинфекционные работы

В здании Национального собрания Армении были проведены   дезинфекционные работы. 

Как  передает Арменпресс,  об этом написал глава аппарата НС РА Тигран Галстян   на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы провели очередную дезинфекцию в Национальном Собрании РА. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу Национального Собрания Республики Армения в случае чрезвычайной ситуации», - написал Галстян.


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БелТА


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