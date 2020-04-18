В здании парламента Армении проведены дезинфекционные работы

В здании Национального собрания Армении были проведены дезинфекционные работы.

Как передает Арменпресс, об этом написал глава аппарата НС РА Тигран Галстян на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы провели очередную дезинфекцию в Национальном Собрании РА. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу Национального Собрания Республики Армения в случае чрезвычайной ситуации», - написал Галстян.