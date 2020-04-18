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«Атлетико» продаст группу игроков, если команда не сможет участвовать в Лиге чемпионов

«Атлетико» продаст группу игроков, если команда не сможет участвовать в Лиге чемпионов

Мадридский  «Атлетико» продаст группу игроков, если клуб не сможет претендовать на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Как  передает Арменпресс, об этом пишет AS. 

«Атлетико» в настоящее время занимает шестое место в таблице, в то время как право участвовать в Лиге чемпионов имеют 1-4 команды  испанской лиги.

Если клуб не сможет претендовать на следующую лигу чемпионов, у него  возникнут серьезные финансовые проблемы, и придется продать игроков.

Испанская лига в настоящее время приостановлена из-за пандемии коронавируса. 

Ранее сообщалось, что испанская футбольная ассоциация и руководство La Liga рассматривают три варианта продолжения чемпионата. Если в ближайшем будущем ситуация в мире изменится позитивно, чемпионат может возобновиться в середине мая и завершиться в июле. Второй вариант - продолжить чемпионат летом и завершить его в августе-сентябре. И третий вариант считается самым экстремальным - чемпионат можно возобновить только в сентябре.

 

 

Подготовила Варвара Айрапетян


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