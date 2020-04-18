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Bloomberg спрогнозировало дефицит кофе из-за коронавируса

Bloomberg спрогнозировало дефицит кофе из-за коронавируса

Эпидемия коронавирусной инфекции в Южной Америке может привести к дефициту кофе, сообщает агентство Bloomberg.

Из-за сокращения рабочих часов, закрытия банков, сложностей с транспортом и страхом рабочих заболеть может просто не оказаться достаточно людей для сбора кофейных зерен. В особенности это касается Колумбии, Бразилии и Перу.

Сбор урожая должен начаться в следующем месяце, однако многие рабочие покидают плантации из-за большой вероятности заражения и при этом маленькой зарплаты. Ранее уже прогнозировалось, что объемы производства не смогут удовлетворить спрос, и придется использоваться прошлогодние запасы. Однако ажиотажный спрос на кофе по всему миру привел к тому, что они оказались почти исчерпаны.

Рынок уже ожидает роста цен на кофе.


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БелТА


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