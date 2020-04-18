Время в Ереване: 11:07:36,   18 Апрель

Новоназначенный президент Арцаха был принят в Министерстве обороны Армении

Новоназначенный президент Арцаха был принят в Министерстве обороны Армении

18 апреля министр обороны РА Давид Тоноян провел неофициальную встречу с новоизбранным президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном в Административном комплексе Министерства обороны.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства обороны РА.   

Давид Тоноян поздравил Араика Арутюняна с избранием на пост Президента Республики Арцах и пожелал ему успехов.

Министр обороны также отметил, что Вооруженные силы Республики Армения вместе с Армией обороны Арцаха  будут и впредь обеспечивать безопасность и мирное развитие армянского народа.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с реализацией ряда текущих и планируемых программ, направленных на сотрудничество в области обороны и укрепление обороноспособности.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации