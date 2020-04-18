Новоназначенный президент Арцаха был принят в Министерстве обороны Армении
18 апреля министр обороны РА Давид Тоноян провел неофициальную встречу с новоизбранным президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном в Административном комплексе Министерства обороны.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА.
Давид Тоноян поздравил Араика Арутюняна с избранием на пост Президента Республики Арцах и пожелал ему успехов.
Министр обороны также отметил, что Вооруженные силы Республики Армения вместе с Армией обороны Арцаха будут и впредь обеспечивать безопасность и мирное развитие армянского народа.
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с реализацией ряда текущих и планируемых программ, направленных на сотрудничество в области обороны и укрепление обороноспособности.
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