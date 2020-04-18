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Число случаев заболевания COVID-19 в России увеличилось на 4785 за один день

Число случаев заболевания COVID-19 в России увеличилось на 4785 за один день

Число людей, инфицированных коронавирусом в России, увеличилось на 4785 за один день. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на штаб   по борьбе с распространением коронавируса.

Всего в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах.

Общее количество смертей от коронавируса в России составляет 313, в общей сложности выздоровело 3057 человек.

Анна Григорян 


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БелТА


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