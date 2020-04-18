Число случаев заболевания COVID-19 в России увеличилось на 4785 за один день
12:01, 18 Апрель, 2020
Число людей, инфицированных коронавирусом в России, увеличилось на 4785 за один день.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Всего в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах.
Общее количество смертей от коронавируса в России составляет 313, в общей сложности выздоровело 3057 человек.
Анна Григорян
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