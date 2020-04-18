Число случаев заболевания COVID-19 в России увеличилось на 4785 за один день

Число людей, инфицированных коронавирусом в России, увеличилось на 4785 за один день.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Всего в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах.

Общее количество смертей от коронавируса в России составляет 313, в общей сложности выздоровело 3057 человек.

Анна Григорян