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Темп удвоения случаев коронавируса в Армении в настоящее время – 17 дней

Темп удвоения случаев коронавируса в Армении в настоящее время – 17 дней

Темп удвоения случаев коронавируса в Армении в  настоящее время составляет 17 дней. 

Как  передает Арменпресс,  об этом на своей странице в Facebook заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян. 

«Если этот темп   сохранится, у нас будет 2 500 случаев 4 мая и 5 000 - 21 мая. И проблема для всех нас остается той же: переломить темп распространения болезни. Следовательно, необходимо   везде соблюдать социальную дистанцию, не допускать близкого контакта друг с другом, а также часто мыть и дезинфицировать руки и не касаться лица в максимально возможной степени», - написал Торосян. 

Он особо отметил, что увеличение производительности тестирования (до 1000 тестов в день) было очень сложным и многокомпонентным процессом, и что в Армении никогда не было такого большого количества тестов в день.

Этот сложный процесс включает в себя 5 основных компонентов: специалисты, оборудование, биобезопасность, логистика, электронная система. Торосян отметил, что правильное обеспечение каждого из них требует больших усилий специалистов. «Подобные возможности всегда будут необходимы нашей стране для решения таких проблем в будущем», - заключил он. 

9 апреля Торосян объявил, что цикл удвоения событий приближается к 10 дням. Если бы этот показатель сохранялся, то 19 апреля было бы зарегистрировано около 1800 случаев, а 29 апреля - 3600.

По состоянию на 11:00 18 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 1248, а число пролеченных достигло 523. Было 20 смертей. На данный момент лечение получают 705 пациентов.

 

Анна Григорян


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