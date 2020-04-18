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Трамп: эпидемия может убить 60-65 тыс американцев

Трамп: эпидемия может убить 60-65 тыс американцев

Президент Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США предположительно унесет 60-65 тысяч жизней. Передает русская служба «Голоса Америки».

Дональд Трамп также представил программу помощи фермерам, пострадавшим от пандемии. На эти цели выделено 19 млрд долларов. Из них 16 млрд будут направлены на прямые выплаты сельхозпроизводителям, 3 млрд - на закупку их продукции: овощей, фруктов, молока и мяса.

В последние недели многие американские фермеры были вынуждены уничтожать произведенные ими продукты из-за отсутствия спроса, вызванного эпидемией. Несколько мясокомбинатов остановили производство из-за вспышек коронавирусной инфекции среди сотрудников.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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