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Премьер-министр Никол Пашинян принял новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна

Премьер-министр Никол Пашинян принял новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна

Премьер-министр Никол Пашинян принял новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна.

Об этом   Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,

Премьер-министр еще раз поздравил господина Арутюняна с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на ответственной должности. Собеседники подчеркнули важность активного сотрудничества между Арменией и Арцахом во всех отраслях.

Араик Арутюнян представил премьер-министру свои предстоящие планы и действия на посту президента Арцаха.


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