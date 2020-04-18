Премьер-министр Никол Пашинян принял новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна
11:39, 18 Апрель, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян принял новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна.
Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,
Премьер-министр еще раз поздравил господина Арутюняна с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на ответственной должности. Собеседники подчеркнули важность активного сотрудничества между Арменией и Арцахом во всех отраслях.
Араик Арутюнян представил премьер-министру свои предстоящие планы и действия на посту президента Арцаха.
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