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Аппарат президента Армении оказывает помощь ряду социальных групп

Аппарат президента Армении оказывает помощь ряду социальных групп

Аппарат президента Республики Армения  Армена Саркисяна утвердил новые подходы к социальной помощи с учетом эпидемии коронавируса. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в настоящее время в центре особого внимания президента Республики находятся наиболее уязвимые и нуждающиеся группы населения, проживающие  в приграничных и отдаленных районах, а также в районах, пострадавших от землетрясения.

Их бенефициары были отобраны с учетом контактов с жителями в ходе региональных визитов президента Республики, и информации, полученной в ходе них, а также писем на имя президента и их анализа. 

Программа поддержки будет осуществляться поэтапно. Текущая фаза включает в себя около 200 бенефициаров из разных социальных групп.

В настоящее время приоритет отдается детям, не имеющим возможности обучаться дистанционно, особенно - из приграничных общин  и социально уязвимых групп, многодетные семьи и престарелые.

На этом этапе проекта была оказана поддержка детям из социально необеспеченных семей, живущих  во времянках в Шираке и Тавуше. В Шираке они являются воспитанниками Центра «Шале-Гюмри» О/О «Ширакский центр», с которыми президент Саркисян лично встретился во время одного из своих рабочих визитов в Гюмри.

В другую группу входят дети нуждающихся или погибших военнослужащих, проживающих в ряде приграничных общин в Тавушской области, которые были приняты  в резиденции президента в конце прошлого года. 

В программу также включены   многодетные семьи из Еревана, а также из Араратской, Армавирской, Сюникской, Тавушской и Котайкской областей, в которых  6-14 детей. Все бенефициары были обеспечены предметами первой необходимости и продовольствием.

С целью обеспечения доступности дистанционного обучения детям из малообеспеченных и погибших военнослужащих из  общин Чинари, Неркин Кармирахпюр, Мовсес, Хоратан, Айгепар Тавушской области были розданы компьютеры.

Компьютеры были также предоставлены 5 студентам О/О «Ширакский центр» и 7 многодетным семьям.


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