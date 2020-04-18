COVID-19: в США более 710 тысяч подтвержденных случаев СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 2 млн 251 тыс 832.

Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 154 тыс. Число выздоровевших более 574 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 710 тыс 212 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 37 тыс 175 человек. На втором месте - Испания. В Испании число подтвержденных случаев - 190 тыс 839. Число смертности в Испании составляет 20 тыс 002 человека.

В Италии, третьей в этом списке, число инфицированных - 172 тыс 434 человек, число летальных исходов - 22 тыс 745. Во Франции - 147 тыс 969 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 18 тыс 681 человек. В Германии - 141 тыс 397 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 4 352. В Великобритании 108.692 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 14.576 человек

В Китае – 82. 692 и всего 27 новых случая. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 4 632 человека.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 79 тыс 494 человека. Общее число летальных исходов составляет 4 958 человек. Число подтвержденных случаев в Турции - 78 тыс 546, в Бельгии - 36 тыс 138, в России – 32.008, в Бразилии – 34.222, в Нидерландах – 30.449, в Канаде – 31.927.

В Грузии зарегистрировано 370 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов - 3.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 6.302 человек, здесь зарегистрировано 37 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 4.663 человек, смертность - 7 случаев. В сравнении с другими арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь скончались 205 человек. Однако число инфицированных низкое – 2.844.

Число инфицированных в Ираке – 1.482, смертность - 81. В Кувейте зарегистрировано 5 летальных случаев, 1658 случаев заражения.

По даным ВОЗ, число стран, где распространился вирус, достигло