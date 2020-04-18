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Число активных случаев коронавируса в Армении за день уменьшилось на 75

Число активных случаев коронавируса в Армении за день уменьшилось на 75

В Армении подтверждено 47 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 121 человек. 

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр РА Никол  Пашинян.

«Вчера было выполнено 1003 теста. Новых подтвержденных случаев 47. Один пациент умер. Выздоровел 121 человек.

Таким образом, у нас произошло снижение активных случаев — на 75. Если накануне в больницах проходили лечение 780 человек, то сегодня их число составляет 705 человек», - написал премьер-министр.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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