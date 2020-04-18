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«Айастани Анрапетутюн»: ААЭС работает бесперебойно и беспроблемно

«Айастани Анрапетутюн»: ААЭС работает бесперебойно и беспроблемно

«В эти дни многие производственные предприятия не работают. Понятно, что Армянская АЭС - это не то предприятие, которое может не работать. Как сегодня работает станция, какие меры  принимаются здесь для предотвращения распространения коронавируса, как пойдет процесс перезагрузки? Для прояснения этих и других вопросов «АА» обратилась к генеральному директору ЗАО «Армянская АЭС» Мовсесу Варданяну. 

Он сообщил, что с учетом ситуации в республике руководство ЗАО "ААЭС" предпринимает все возможные меры для бесперебойной работы. На ААЭС был  создан координационный штаб, который также осуществляет меры по предотвращению эпидемии. Руководство станции работает и в эти дни. В настоящее время ААЭС работает в безопасном и бесперебойном режиме,  выработка электроэнергии продолжается. Все работы, предусмотренные планом и графиком, были выполнены вовремя».


Полностью  статью читайте  в сегодняшнем номере газеты.


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