Обращение премьер-министра Никола Пашиняна к народу

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выступил с обращением к народу. Как сообщает Арменпресс, в обращении премьер-министра Никола Пашиняна к народу говорится:

“Дорогой народ,

Гордые граждане Республики Армения,

С 16 марта 2020 года в Республике Армения объявлено чрезвычайное положение в связи с новым типом коронавируса. Срок чрезвычайного положения истекал 14 апреля, но нам пришлось продлить его еще на месяц, потому что, к сожалению, кризис не преодолен не только в Армении, но и во всем мире.

Мировые показатели эпидемии таковы: на данный момент в мире подтверждено 2 млн 181 тыс 508 случаев коронавирусной болезни. 147 тыс 337 человек умерли от коронавируса, 552 тыс 264 человека выздоровели.

Ситуация в Республике Армения выглядит следующим образом: у нас зарегистрирован 1201 подтвержденный случай, 402 человека выздоровели и, к сожалению, 19 человек умерли. Средний возраст наших соотечественников, умерших от коронавируса, составляет 73,8 года. У всех умерших пациентов были тяжелые сопутствующие заболевания, в том числе онкологические заболевания, гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца и так далее.

По состоянию на 17 апреля, 780 человек проходят лечение от коронавируса в наших больницах, около 1700 граждан находятся в изоляции, а 2647 человек - в самоизоляции.

И, несмотря на эти тревожные цифры, считаю необходимым подчеркнуть, что благодаря усилиям нашей системы здравоохранения и государственного управления распространение инфекции в настоящее время остается управляемым. Подготовленные в больницах места для лечения коронавируса примерно наполовину в этот период практически всегда оставались незанятыми.

Это один из важнейших показателей борьбы с эпидемией, поскольку во многих развитых странах были случаи, когда в больницах не было мест для инфицированных и нуждающихся в лечении граждан. По крайней мере до сих пор мы достойно противостояли эпидемии, и я хочу еще раз поблагодарить наших врачей, всех работников системы здравоохранения, которые находятся на передовой линии борьбы с эпидемией, отрезаны от своих семей уже несколько недель. Благодарим вас, уважаемые работники системы здравоохранения, уважаемые медработники, мы аплодируем вам.

Считаю необходимым отметить, что с первых дней были созданы достойные условия для наших изолированных граждан. Они обеспечены гостиничными номерами, питанием и необходимым медицинским наблюдением. Опыт Армении во многих странах мира приводится в качестве примера того, как нужно обращаться со своими гражданами в период кризиса.

В этот период было обеспечено возвращение тысяч граждан Армении на Родину из разных стран мира, что было осуществлено как на средства государственного бюджета, так и при поддержке организаций и меценатов из Армении и диаспоры. Я хочу поблагодарить все организации и отдельных лиц, которые поддержали нас. Последние также помогли комендатуре в вопросе импорта в Армению ряда необходимых товаров.

Одной из важных особенностей эпидемии коронавируса в Армении является то, что в нашей стране ни одного дня не наблюдалось явления пустых витрин, которое, к сожалению, было зафиксировано во многих странах мира. В связи с этим хочу еще раз поблагодарить как наших предпринимателей, так и партнеров из Грузии, России, Ирана, которые не жалеют усилий по обеспечению бесперебойного товарооборота посредством грузоперевозок.

Я также благодарю все страны и международные организации, которые оказали Армении помощь в борьбе с коронавирусом.

Уважаемые соотечественники,

Эпидемия коронавируса стала причиной множества социальных и экономических проблем, и правительство приняло 13 мероприятий, цель которых – помочь экономике и гражданам в преодолении кризиса.

В рамках первого антикризисного мероприятия правительство стимулировало выдачу организациям беспроцентных и льготных кредитов. Кредиты с нулевой процентной ставкой при софинансировании правительства предоставляются для выплаты заработной платы и выполнения налоговых обязательств. Кредиты на льготных условиях предоставляются для покупки сырья и оборудования, выплаты коммунальных платежей, импорта продовольствия. На данный момент программой воспользовались 229 хозяйствующих субъектов, а сумма кредитования составляет 10 млрд 900 млн драмов. Реализация программы продолжается.

Второе антикризисное мероприятие полностью касается сельского хозяйства. Правительство обнулило процентные ставки по кредитам, предоставляемым в рамках государственных программ, а также по ряду сельскохозяйственных кредитов для стимулирования сельскохозяйственной деятельности в целом. На данный момент программой воспользовались 1307 субъектов, сумма кредита составляет 2 млрд 960 млн драмов, и мы принимаем меры, чтобы сделать программу более интенсивной.

В рамках третьего антикризисного мероприятия мы поддерживаем добросовестно уплачивающие налоги малые и средние предприятия в зависимости от их оборота, предоставляя кредиты без залога в размере от 2 до 50 млн драмов сроком на три года. В то же время, в течение первых шести месяцев они не должны платить за обслуживание кредита, в течение первых двух лет кредит предоставляется под 0%. Программа продолжается, и в настоящее время ею воспользовались 230 хозяйствующих субъектов, сумма кредитования составляет 2 млрд 470 млн драмов, и мы принимаем меры, чтобы сделать программу более интенсивной.

В рамках пятого антикризисного мероприятия мы предоставляем гранты имеющим от 2 до 50 сотрудников компаниям, которые во время кризиса в связи с коронавирусом сохранили все свои прежние рабочие места и фонд заработной платы. Правительство платит зарплату каждому пятому работнику этих компаний. 8340 хозяйствующих субъектов уже воспользовались этой программой, сумма, выделенная правительством, составила 1 млрд 300 млн драмов.

Это наши экономические программы, принятые на данном этапе. Обсуждения продолжаются, и мы скоро примем и другие экономические программы. Сейчас я представлю наши программы социальной помощи.

В рамках четвертого антикризисного мероприятия мы предоставляем единоразовую поддержку родителям детей в возрасте до 14 лет, потерявшим работу с 13 по 25 марта, и предоставляем по 100 тыс драмов в поддержку этих родителей на каждого ребенка. На данный момент мы идентифицировали 964 таких родителей и выплатили около 100 млн драмов.

В рамках шестого антикризисного мероприятия мы оказываем единоразовую помощь гражданам, которые были зарегистрированными работниками и потеряли работу в период с 13 по 30 марта, и в январе-феврале их зарплата не превышала 500 тыс драмов. Мы платим таким гражданам поддержку в размере минимальной заработной платы. На сегодняшний день мы выплатили помощь 6723 таким гражданам, общая сумма выплат составила 457 млн драмов.

В рамках седьмого антикризисного мероприятия мы предоставляем единоразовую помощь беременным женщинам, которые не имеют работы и супруги которых были уволены с работы в период с 13 по 30 марта. Мы оказываем находящимся в таком положении женщинам единоразовую помощь в размере 100 тыс драмов, и на сегодняшний день 7026 беременным женщинам предоставлено 702 млн драмов финансовой помощи.

В рамках восьмого антикризисного мероприятия мы предоставляем единоразовую помощь сотрудникам и индивидуальным предпринимателям, которые действуют в наиболее пострадавших из-за коронавируса сферах. Размер поддержки зависит от размера зарегистрированной зарплаты или оборота. В рамках этой программы уже оказана помощь 63 тыс 014 людям, общая сумма выплат составила 4 млрд 615 млн драмов.

В рамках девятого антикризисного мероприятия мы предоставляем единоразовую помощь родителям, которые не были зарегистрированными работниками и не имеют работы. Мы платим таким родителям по 26 тыс 500 драмов за каждого ребенка. На данный момент мы оказали помощь 19 тыс 457 детям, а выплаченная сумма составила 515 млн драмов. Реализация программы продолжается.

В рамках десятого антикризисного мероприятия мы оказываем единоразовую помощь компаниям микробизнеса, действующим в уязвимых сферах, в размере десяти процентов оборота первого квартала 2020 года, но не более двукратного размера минимальной заработной платы и не менее 10 тыс драмов. Около 6000 таких предприятий были уведомлены, и в течение ближайшей недели начнется предоставление средств.

В рамках одиннадцатого антикризисного мероприятия мы оказываем единоразовую помощь абонентам электроэнергии и природного газа, чьи расходы в феврале составили 10 000 драмов за газ и 5 000 драмов за электроэнергию. В Республике Армения насчитывается около 235 тыс таких абонентов, и правительство возмещает 50% их расходов. Абоненты этой группы, которые уже заплатили за коммунальные услуги, получают поддержку в качестве предоплаты на свои абонентские счета. Правительство уже выплатило 786 млн драмов в рамках этой программы.

В рамках двенадцатого антикризисного мероприятия мы предоставляем единоразовую помощь абонентам электроэнергии и природного газа, чьи расходы в феврале составили от 10 до 30 тыс драмов за газ и от 5 до 10 тыс драмов за электроэнергию. В Армении насчитывается около 280 тыс таких абонентов, и правительство возмещает 30% их платежей за февраль. В рамках этой программы уже выплачено 1 млрд 842 млн драмов.

В рамках тринадцатого антикризисного мероприятия мы оказываем поддержку семьям-бенефициарам соцпособий в размере половины их ежемесячного пособия. В то же время 70% поддержки будет оказано в виде наличных выплат, а 30% будут переведены на счета за электроэнергию. Около 85 тыс семей станут бенефициарами этой программы, общий объем поддержки составит около 1,2 млрд драмов. Эти семьи получат эти средства вместе с соцпособием за апрель.

Также важно констатировать, что с начала эпидемии коронавируса армянские банки и кредитные организации по состоянию на сегодняшний день предоставили кредитные каникулы примерно 11 тыс юридическим лицам на сумму 35 млрд драмов. 380 тыс физическим лицам предоставлены кредитные каникулы, общая сумма этих кредитов составляет около 15 млрд драмов.

Дорогие соотечественники,

Правительство продолжает обсуждение антикризисных мероприятий и шагов, и будут приняты все необходимые решения, чтобы достойно противостоять этому надвигающемуся кризису. Наша главная задача - обеспечить, чтобы 13 принятых нами антикризисных мероприятий были максимально эффективными и как можно скорее дошли до бенефициаров.

Я должен признать, что мы получаем много сигналов о том, что люди де-факто являются бенефициарами того или иного мероприятия, однако электронные программы отклоняют их заявки. Мы снова просмотрим все эти случаи, но теперь уже ясно, что есть много случаев, когда граждане не являются бенефициарами мероприятий из-за безответственности и даже незаконной деятельности своих работодателей. Повторяю, мы пересмотрим все такие случаи, изучим и сделаем соответствующие выводы.

Что касается нашей стратегии преодоления кризиса коронавируса, мы должны констатировать, что до тех пор, пока не будет найдена вакцина, коронавирус не исчезнет, и у нас будут инфицированные граждане.

В соответствии с этим наша стратегическая задача заключается в следующем: сделать так, чтобы число инфицированных людей было как можно низким и посильным для системы здравоохранения. С другой стороны, мы не можем быть бесконечно закрытыми и бесконечно жить в карантине или в чрезвычайном положении.

Следовательно, наша стратегическая задача - жить параллельно с коронавирусом, при необходимости вместе с ним, и предстоящий период чрезвычайного положения мы должны использовать для приобретения необходимых для этого навыков. Что это означает на практике?

Мы поэтапно разрешаем возобновление экономической деятельности в различных сферах. Но мы ожидаем особой ответственности от работодателей, которые должны обеспечить специальные условия безопасности на заводах, в мастерских, на строительных площадках, в противном случае нам придется не ослаблять, а ужесточать ограничения.

С сегодняшнего дня все компании должны иметь планы защиты от коронавируса для своих магазинов, кафе и ресторанов, которые будут открыты в будущем, и я призываю вас использовать карантинный период для решения этой проблемы.

Этот период эпидемии налагает на всех нас особую ответственность. Каждый из нас должен сделать максимум для того, чтобы, во-первых, самому не заразиться, а во-вторых, не заразить других.

Хочу предложить такую формулу, применение которой даст гарантии нам и нашим родным. Итак, необходимо выполнить три простейших правила, чтобы избежать заражения коронавирусом: во-первых, при общении друг с другом соблюдать социальную дистанцию как минимум в 2 метра; во-вторых, прикасаться к лицу руками только после дезинфекции, то есть помыв руки с мылом или обработав дезинфицирующим средством на основе спирта. Следующее условие - использовать только чистую посуду и продезинфицированные инструменты в парикмахерских.

При соблюдении этих условий мы почти будем гарантированы от заражения коронавирусом. Вот, фактически, три простых правила, которые решат проблему, но нам нужны особые и коллективные усилия, чтобы соблюдать эти правила. Я имею в виду наши усилия и усилия наших семей, а также предприятий в сфере общественного питания и салонов красоты.

Эпидемия коронавируса диктует всем нам новые правила поведения и даже новые рефлексы. В конце концов, многие правила нашего поведения, многие рефлексы сформировались в течение времени, под воздействием различных факторов, и, возможно, сейчас мы переживаем такие времена, когда ситуация неизбежно изменит наши привычки, формы общения, повседневные передвижения.

Дорогие соотечественники,

Противоэпидемические меры правительства дали предварительные результаты. Однако это не должно ослаблять нашу бдительность, а наоборот. Особенно в предстоящий период чрезвычайного положения мы должны быть вдвойне бдительными.

Если мы поступим так, то с 14 мая мы поэтапно вернемся к нормальной жизни. Если мы не поступим там, если мы не примем новые правила сосуществования, инфекция может распространиться с новой силой и привести всех нас к гуманитарной катастрофе.

И именно здесь предложенный мною известный лозунг не меняется: будущее Армении зависит от одного человека, и этим человеким являешься именно ты.

Я люблю вас всех, я горжусь вами всеми и преклоняюсь перед всеми вами.

И, знайте - все ваши боли в моем сердце, все ваши потребности в моих мыслях, все ваши мечты в моей душе. И мы вместе преодолеем этот кризис и выйдем из него более сильными и самоуверенными.

И следовательно,

Да здравствует Свобода!

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствует Республика Арцах,

Да здравствуем мы и наши дети, ибо живут и будут жить в свободной и счастливой Армении.

Смелее, дорогой народ, смелее!”