Стратегическая задача правительства - свести к минимуму число инфицированных людей 

Стратегическая задача правительства Армении заключается в том, чтобы сделать так, чтобы число инфицированных людей было как можно низким и посильным для системы здравоохранения. Как сообщает Арменпресс, об этом в обращении к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Что касается нашей стратегии преодоления кризиса коронавируса, мы должны констатировать, что до тех пор, пока не будет найдена вакцина, коронавирус не исчезнет, и у нас будут инфицированные граждане.

В соответствии с этим наша стратегическая задача заключается в следующем: сделать так, чтобы число инфицированных людей было как можно низким и посильным для системы здравоохранения. С другой стороны, мы не можем быть бесконечно закрытыми и бесконечно жить в карантине или в чрезвычайном положении.

Следовательно, наша стратегическая задача - жить параллельно с коронавирусом, при необходимости вместе с ним, и предстоящий период чрезвычайного положения мы должны использовать для приобретения необходимых для этого навыков”, - сказал премьер.

Он разъяснил, что это означает на практике: правительство поэтапно разрешает возобновление экономической деятельности в различных сферах, однако ожидает особой ответственности от работодателей, которые должны обеспечить специальные условия безопасности на заводах, в мастерских, на строительных площадках, в противном случае придется не ослаблять, а ужесточать ограничения.

“С сегодняшнего дня все компании должны иметь планы защиты от коронавируса для своих магазинов, кафе и ресторанов, которые будут открыты в будущем, и я призываю вас использовать карантинный период для решения этой проблемы”, - сказал премьер.

По его словам, этот период эпидемии налагает на всех особую ответственность: каждый должен сделать максимум для того, чтобы, во-первых, самому не заразиться, а во-вторых, не заразить других.

“Хочу предложить такую формулу, применение которой даст гарантии нам и нашим родным. Итак, необходимо выполнить три простейших правила, чтобы избежать заражения коронавирусом: во-первых, при общении друг с другом соблюдать социальную дистанцию как минимум в 2 метра; во-вторых, прикасаться к лицу руками только после дезинфекции, то есть помыв руки с мылом или обработав дезинфицирующим средством на основе спирта. Следующее условие - использовать только чистую посуду и продезинфицированные инструменты в парикмахерских.

При соблюдении этих условий мы почти будем гарантированы от заражения коронавирусом. Вот, фактически, три простых правила, которые решат проблему, но нам нужны особые и коллективные усилия, чтобы соблюдать эти правила. Я имею в виду наши усилия и усилия наших семей, а также предприятий в сфере общественного питания и салонов красоты”, - подчеркнул Пашинян.

По его словам, эпидемия коронавируса диктует всем новые правила поведения и даже новые рефлексы: в конце концов, многие правила нашего поведения, многие рефлексы сформировались в течение времени, под воздействием различных факторов, и, возможно, сейчас настали такие времена, когда ситуация неизбежно изменит привычки, формы общения, повседневные передвижения.

Пашинян отметил, что противоэпидемические меры правительства дали предварительные результаты, однако это не должно ослаблять бдительность, а наоборот. Особенно в предстоящий период чрезвычайного положения люди должны быть вдвойне бдительными.

“Если мы поступим так, то с 14 мая мы поэтапно вернемся к нормальной жизни. Если мы не поступим там, если мы не примем новые правила сосуществования, инфекция может распространиться с новой силой и привести всех нас к гуманитарной катастрофе. И именно здесь предложенный мною известный лозунг не меняется: будущее Армении зависит от одного человека, и этим человеким являешься именно ты”, - подчеркнул глава правительства.