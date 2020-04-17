Очень важно обеспечение максимальной эффективности антикризисных мер: сколько денег распределено 

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выступил с обращением к народу, в ходе которого представил антикризисные мероприятия правительства в рамках борьбы с коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, Пашинян в этой связи отметил:

“Эпидемия коронавируса стала причиной множества социальных и экономических проблем, и правительство приняло 13 мероприятий, цель которых – помочь экономике и гражданам в преодолении кризиса.

В рамках первого антикризисного мероприятия правительство стимулировало выдачу организациям беспроцентных и льготных кредитов. Кредиты с нулевой процентной ставкой при софинансировании правительства предоставляются для выплаты заработной платы и выполнения налоговых обязательств. Кредиты на льготных условиях предоставляются для покупки сырья и оборудования, выплаты коммунальных платежей, импорта продовольствия. На данный момент программой воспользовались 229 хозяйствующих субъектов, а сумма кредитования составляет 10 млрд 900 млн драмов. Реализация программы продолжается.

Второе антикризисное мероприятие полностью касается сельского хозяйства. Правительство обнулило процентные ставки по кредитам, предоставляемым в рамках государственных программ, а также по ряду сельскохозяйственных кредитов для стимулирования сельскохозяйственной деятельности в целом. На данный момент программой воспользовались 1307 субъектов, сумма кредита составляет 2 млрд 960 млн драмов, и мы принимаем меры, чтобы сделать программу более интенсивной.

В рамках третьего антикризисного мероприятия мы поддерживаем добросовестно уплачивающие налоги малые и средние предприятия в зависимости от их оборота, предоставляя кредиты без залога в размере от 2 до 50 млн драмов сроком на три года. В то же время, в течение первых шести месяцев они не должны платить за обслуживание кредита, в течение первых двух лет кредит предоставляется под 0%. Программа продолжается, и в настоящее время ею воспользовались 230 хозяйствующих субъектов, сумма кредитования составляет 2 млрд 470 млн драмов, и мы принимаем меры, чтобы сделать программу более интенсивной.

В рамках пятого антикризисного мероприятия мы предоставляем гранты имеющим от 2 до 50 сотрудников компаниям, которые во время кризиса в связи с коронавирусом сохранили все свои прежние рабочие места и фонд заработной платы. Правительство платит зарплату каждому пятому работнику этих компаний. 8340 хозяйствующих субъектов уже воспользовались этой программой, сумма, выделенная правительством, составила 1 млрд 300 млн драмов.

Это наши экономические программы, принятые на данном этапе. Обсуждения продолжаются, и мы скоро примем и другие экономические программы. Сейчас я представлю наши программы социальной помощи.

В рамках четвертого антикризисного мероприятия мы предоставляем единоразовую поддержку родителям детей в возрасте до 14 лет, потерявшим работу с 13 по 25 марта, и предоставляем по 100 тыс драмов в поддержку этих родителей на каждого ребенка. На данный момент мы идентифицировали 964 таких родителей и выплатили около 100 млн драмов.

В рамках шестого антикризисного мероприятия мы оказываем единоразовую помощь гражданам, которые были зарегистрированными работниками и потеряли работу в период с 13 по 30 марта, и в январе-феврале их зарплата не превышала 500 тыс драмов. Мы платим таким гражданам поддержку в размере минимальной заработной платы. На сегодняшний день мы выплатили помощь 6723 таким гражданам, общая сумма выплат составила 457 млн драмов.

В рамках седьмого антикризисного мероприятия мы предоставляем единоразовую помощь беременным женщинам, которые не имеют работы и супруги которых были уволены с работы в период с 13 по 30 марта. Мы оказываем находящимся в таком положении женщинам единоразовую помощь в размере 100 тыс драмов, и на сегодняшний день 7026 беременным женщинам предоставлено 702 млн драмов финансовой помощи.

В рамках восьмого антикризисного мероприятия мы предоставляем единоразовую помощь сотрудникам и индивидуальным предпринимателям, которые действуют в наиболее пострадавших из-за коронавируса сферах. Размер поддержки зависит от размера зарегистрированной зарплаты или оборота. В рамках этой программы уже оказана помощь 63 тыс 014 людям, общая сумма выплат составила 4 млрд 615 млн драмов.

В рамках девятого антикризисного мероприятия мы предоставляем единоразовую помощь родителям, которые не были зарегистрированными работниками и не имеют работы. Мы платим таким родителям по 26 тыс 500 драмов за каждого ребенка. На данный момент мы оказали помощь 19 тыс 457 детям, а выплаченная сумма составила 515 млн драмов. Реализация программы продолжается.

В рамках десятого антикризисного мероприятия мы оказываем единоразовую помощь компаниям микробизнеса, действующим в уязвимых сферах, в размере десяти процентов оборота первого квартала 2020 года, но не более двукратного размера минимальной заработной платы и не менее 10 тыс драмов. Около 6000 таких предприятий были уведомлены, и в течение ближайшей недели начнется предоставление средств.

В рамках одиннадцатого антикризисного мероприятия мы оказываем единоразовую помощь абонентам электроэнергии и природного газа, чьи расходы в феврале составили 10 000 драмов за газ и 5 000 драмов за электроэнергию. В Республике Армения насчитывается около 235 тыс таких абонентов, и правительство возмещает 50% их расходов. Абоненты этой группы, которые уже заплатили за коммунальные услуги, получают поддержку в качестве предоплаты на свои абонентские счета. Правительство уже выплатило 786 млн драмов в рамках этой программы.

В рамках двенадцатого антикризисного мероприятия мы предоставляем единоразовую помощь абонентам электроэнергии и природного газа, чьи расходы в феврале составили от 10 до 30 тыс драмов за газ и от 5 до 10 тыс драмов за электроэнергию. В Армении насчитывается около 280 тыс таких абонентов, и правительство возмещает 30% их платежей за февраль. В рамках этой программы уже выплачено 1 млрд 842 млн драмов.

В рамках тринадцатого антикризисного мероприятия мы оказываем поддержку семьям-бенефициарам соцпособий в размере половины их ежемесячного пособия. В то же время 70% поддержки будет оказано в виде наличных выплат, а 30% будут переведены на счета за электроэнергию. Около 85 тыс семей станут бенефициарами этой программы, общий объем поддержки составит около 1,2 млрд драмов. Эти семьи получат эти средства вместе с соцпособием за апрель”.

Он также констатировал, что с начала эпидемии коронавируса армянские банки и кредитные организации по состоянию на сегодняшний день предоставили кредитные каникулы примерно 11 тыс юридическим лицам на сумму 35 млрд драмов. 380 тыс физическим лицам предоставлены кредитные каникулы, общая сумма этих кредитов составляет около 15 млрд драмов.

По словам Пашинян, правительство продолжает обсуждение антикризисных мероприятий и шагов, и будут приняты все необходимые решения, чтобы достойно противостоять этому надвигающемуся кризису. Главная задача правительства - обеспечить, чтобы 13 принятых нами антикризисных мероприятий были максимально эффективными и как можно скорее дошли до бенефициаров.

“Я должен признать, что мы получаем много сигналов о том, что люди де-факто являются бенефициарами того или иного мероприятия, однако электронные программы отклоняют их заявки. Мы снова просмотрим все эти случаи, но теперь уже ясно, что есть много случаев, когда граждане не являются бенефициарами мероприятий из-за безответственности и даже незаконной деятельности своих работодателей. Повторяю, мы пересмотрим все такие случаи, изучим и сделаем соответствующие выводы”, - подчеркнул премьер.