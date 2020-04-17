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В Армении ни одного дня не наблюдалось явления пустых витрин в магазинах: Пашинян

В Армении ни одного дня не наблюдалось явления пустых витрин в магазинах: Пашинян

Одной из важных особенностей эпидемии коронавируса в Армении является то, что в стране ни одного дня не наблюдалось явления пустых витрин, которое было зафиксировано во многих странах мира. Как сообщает Арменпресс, об этом в обращении к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“В связи с этим хочу еще раз поблагодарить как наших предпринимателей, так и партнеров из Грузии, России, Ирана, которые не жалеют усилий по обеспечению бесперебойного товарооборота посредством грузоперевозок”, - отметил премьер.

Он отметил, что в этот период было обеспечено возвращение тысяч граждан Армении на Родину из разных стран мира, что было осуществлено как на средства государственного бюджета, так и при поддержке организаций и меценатов из Армении и диаспоры. “Я хочу поблагодарить все организации и отдельных лиц, которые поддержали нас. Последние также помогли комендатуре в вопросе импорта в Армению ряда необходимых товаров”, - подчеркнул премьер.


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БелТА


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