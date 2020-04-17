Распространение корнавирусной  инфекции в Армении остается управляемым: Никол Пашинян

Благодаря усилиям системы здравоохранения и государственного управления Армении распространение инфекции в настоящее время остается управляемым. Подготовленные в больницах места для лечения коронавируса примерно наполовину в этот период практически всегда оставались незанятыми. Как сообщает Арменпресс, об этом в обращении к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Это один из важнейших показателей борьбы с эпидемией, поскольку во многих развитых странах были случаи, когда в больницах не было мест для инфицированных и нуждающихся в лечении граждан. По крайней мере до сих пор мы достойно противостояли эпидемии, и я хочу еще раз поблагодарить наших врачей, всех работников системы здравоохранения, которые находятся на передовой линии борьбы с эпидемией, отрезаны от своих семей уже несколько недель. Благодарим вас, уважаемые работники системы здравоохранения, уважаемые медработники, мы аплодируем вам”, - отметил Пашинян.

Он также подчеркнул, что с первых дней были созданы достойные условия для изолированных граждан Армении: Они обеспечены гостиничными номерами, питанием и необходимым медицинским наблюдением. Опыт Армении во многих странах мира приводится в качестве примера того, как нужно обращаться со своими гражданами в период кризиса.

Премьер также представил данные о распространении коронавируса в Армении и в мире: “Мировые показатели эпидемии таковы: на данный момент в мире подтверждено 2 млн 181 тыс 508 случаев коронавирусной болезни. 147 тыс 337 человек умерли от коронавируса, 552 тыс 264 человека выздоровели.

Ситуация в Республике Армения выглядит следующим образом: у нас зарегистрирован 1201 подтвержденный случай, 402 человека выздоровели и, к сожалению, 19 человек умерли. Средний возраст наших соотечественников, умерших от коронавируса, составляет 73,8 года. У всех умерших пациентов были тяжелые сопутствующие заболевания, в том числе онкологические заболевания, гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца и так далее.

По состоянию на 17 апреля, 780 человек проходят лечение от коронавируса в наших больницах, около 1700 граждан находятся в изоляции, а 2647 человек - в самоизоляции”.