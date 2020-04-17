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В Арцахе два гражданина, вылечившихся от коронавирусной инфекции, выписаны из больницы

В Арцахе два гражданина, вылечившихся от коронавирусной инфекции, выписаны из больницы

Два гражданина, вылечившихся от коронавирусной инфекции, 17 апреля были выписаны из Кашатагского медцентра Республики Арцах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха.

«Согласно процедурам Всемирной организации здравоохранения, они будут находиться в изоляции в течение двух недель», - говорится в заявлении.

По состоянию на 17 апреля в Арцахе зарегистрировано 7 случаев коронавирусной инфекции, 2 человека вылечились от коронавируса.


Карен Хачатрян


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