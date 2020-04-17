Начальник паспортно-визового управления полиции Армении Карапет Тумасян освобожден с должности. Как сообщает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«По личным причинам и по собственной инициативе 10 апреля я подал в отставку и с сегодняшнего дня прекращаю выполнять полномочия начальника паспортно-визового управления полиции Армении», - отметил Тумасян.