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Начальник паспортно-визового управления полиции Армении Карапет Тумасян освобожден с должности

Начальник паспортно-визового управления полиции Армении Карапет Тумасян освобожден с должности

Начальник паспортно-визового управления полиции Армении Карапет Тумасян освобожден с должности. Как сообщает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«По личным причинам и по собственной инициативе 10 апреля я подал в отставку и с сегодняшнего дня прекращаю выполнять полномочия начальника паспортно-визового управления полиции Армении», - отметил Тумасян.


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БелТА


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