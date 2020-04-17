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Мероприятия по нейтрализации социально-экономических последствий коронавируса эффективно реализуются

Мероприятия по нейтрализации социально-экономических последствий коронавируса эффективно реализуются

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось очередное совещание, в ходе которого была обсуждена антикризисная политика по нейтрализации последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашиняну было доложено о реализации утвержденных правительством мероприятий экономической и социальной помощи. Ответственные лица представили результаты ежедневного мониторинга и показатели, которые свидетельствуют о положительной динамике мероприятий. Было отмечено, что сбор заявок и оказание помощи на основе утвержденных заявок продолжается, возникающие технические проблемы быстро решаются. Согласно текущим результатам, большая часть кредитных ресурсов в рамках некоторых мероприятий уже предоставлена, что свидетельствует об эффективной реализации этих программ.

Никол Пашинян поручил продолжить мониторинг реализации мероприятий и обеспечить регулярное оперативное реагирование.

Затем были представлены новые идеи и предложения по экономической помощи. В частности, были обсуждены вопросы, связанные со стимуляцией стартапов с образовательными компонентами, а также расширением поддержки предприятий с помощью налоговых и кредитных инструментов. Был представлен ряд предложений и замечаний.

Премьер-министр поручил по итогам обсуждения продолжить работу, доработать предложения и представить их окончательный вариант.


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